İnegöl'de Kayınbiraderine Silahlı Saldırı
İnegöl'de Kayınbiraderine Silahlı Saldırı

İnegöl\'de Kayınbiraderine Silahlı Saldırı
05.01.2026 20:41  Güncelleme: 21:09
İnegöl\'de Kayınbiraderine Silahlı Saldırı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartışma sonucu Nurefeddin B, kayınbiraderi Fahrettin S'yi vurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Bursa'da İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan bir evde Nurefeddin B. (66) ve kayınbiraderi Fahrettin S. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAYINBİRADERİNİ SİLAHLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurefeddin B, yanında bulunan tabancayla kayınbiraderine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Fahrettin S'yi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bacağından yaralanan ve tedavisi devam eden Fahrettin S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Nurefeddin B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kayınbiraderine Silahlı Saldırı - Son Dakika


