İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı

14.01.2026 21:49
İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma ve ağaca çarparak kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Barış G.(35) yönetimindeki 34 ZP 7345 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Ardından savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ve otomobildeki yolcu Özcan S. (33) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, İnegöl, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

