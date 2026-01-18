İnegöl\'de Kuzen Kavgası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi falçata ile yüzünden yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. (23) ile teyzesinin oğlu Özgür K. (24) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.'nin evinin önüne gelerek, telefonla dışarı çağırdı. Sokakta konuşarak yürümeye başlayan iki kuzen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Özgür K., yanında bulunan falçata ile kuzeni Yusuf E.'yi yüzünden yaralayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesikler oluşan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan Özgür K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA