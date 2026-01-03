İnegöl'de Lodos Çatıyı Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Lodos Çatıyı Uçurdu

İnegöl\'de Lodos Çatıyı Uçurdu
03.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli lodos, iki ayrı sitedeki çatıları uçurarak araçlara zarar verdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, iki ayrı sitede çatıların uçmasına neden oldu. Çatılardan kopan parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte etkili olan kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın çatısı uçtu. Lodosun etkisiyle yerden çıkan çatı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bitişikteki sitenin bahçesine düştü. Çatıdan kopan parçalar, bahçedeki bazı araçlara ve dairelere zarar verdi. Çatının site duvarında asılı kalması nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, "Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok" diyerek yaşadıklarını anlattı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bloğuna ait çatı da lodosun etkisiyle yerinden çıkarak, uçtu. Sitenin bahçesine düşen çatı, şans eseri yaralanmaya ve zarara neden olmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Lodos Çatıyı Uçurdu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:02:55. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Lodos Çatıyı Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.