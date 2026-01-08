İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarpıp Alışveriş Merkezine Uçtu - Son Dakika
İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarpıp Alışveriş Merkezine Uçtu

İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarpıp Alışveriş Merkezine Uçtu
08.01.2026 08:34
Bursa İnegöl'de motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan otomobil alışveriş merkezi bahçesine uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Alanyurt'tan gelip Bursa'ya dönüş yapan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panikle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolun kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

