İnegöl'de Tekstil İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İnegöl'de Tekstil İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Tekstil İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
31.01.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında düşen işçi, 5 gün süren mücadelenin ardından öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşerek ağır yaralanan işçi, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Tekstil İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:16:41. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Tekstil İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.