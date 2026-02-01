İnegöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak üzerine çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emine D. (28) yönetimindeki 06 DES 810 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki fabrikanın girişindeki peyzaj duvarına çarpıp üzerine çıktı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Oğuz D. (31) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA