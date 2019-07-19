Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı
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İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
İnegöl ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl'e giden sürücü Uğur Y. yönetimindeki karpuz yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boğazköy Barajı mevkisinde takla atarak devrildi.
Kazada, kamyonet sürücü Uğur Y. ile yanında bulunan Sedat A. yaralanırken aracın kasasında bulunan karpuzlar ise etrafa saçıldı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Devrilen kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.
Boğazköy barajı, Yenişehir, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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