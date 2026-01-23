İnegöl\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek yaşayan adamın evi, yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Güzelyurt mahallesinde Ahmet Özdemir'e ait tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan adam bahçede oturduğu sırada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldı.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
