İnegöl'de yeni evli çiftin evinden ziynet eşyaları çalındı - Son Dakika

İnegöl'de yeni evli çiftin evinden ziynet eşyaları çalındı
18.01.2021 16:39
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ay önce evlenen çiftin ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ay önce evlenen çiftin ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İdris ve Merve A. çiftinin evde bulunmadığı sırada ziynet eşyaları çalındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ziynet eşyalarının içinde bulunduğu kutu ise Sinanbey Mahallesi Kanal Sokak'ta bulundu.
Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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