İnegölspor ve Batman Petrolspor 1-1 Berabere Kaldı
Spor

İnegölspor ve Batman Petrolspor 1-1 Berabere Kaldı

İnegölspor ve Batman Petrolspor 1-1 Berabere Kaldı
11.01.2026 16:24
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı. Kerem Dönertaş kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada İnegölspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci (Efekan Karayazı dk. 66), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 89), Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Hasan Alp Altınoluk dk. 74) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Batman Petrolspor: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Atabey Çiçek, İshak Çakmak (Okan Eken dk. 68), Gökhan Karadeniz (Bünyamin Yürür dk. 74) Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir

Goller: İbrahim Sürgülü (dk. 34) (İnegölspor), Okan Eken (dk. 81) (Batman Petrolspor)

Kırmızı kart: Kerem Dönertaş (dk. 62) (İnegölspor)

Sarı kartlar: İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman) - BURSA

Kaynak: İHA

