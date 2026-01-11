İnegölspor ve Batman Petrolspor 1-1 Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada İnegölspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci (Efekan Karayazı dk. 66), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 89), Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Hasan Alp Altınoluk dk. 74) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Batman Petrolspor: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Atabey Çiçek, İshak Çakmak (Okan Eken dk. 68), Gökhan Karadeniz (Bünyamin Yürür dk. 74) Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir
Goller: İbrahim Sürgülü (dk. 34) (İnegölspor), Okan Eken (dk. 81) (Batman Petrolspor)
Kırmızı kart: Kerem Dönertaş (dk. 62) (İnegölspor)
Sarı kartlar: İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman) - BURSA
