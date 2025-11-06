Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler - Son Dakika
Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler

06.11.2025 18:49
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun rüşvet aldığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturmada, Hülya T.'nin hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak için sevgilisi Enes B. ile yapay zekayla sahte içerikler ürettiği ortaya çıktı.

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bozkurt Kadın Cezaevi'nde görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPAY ZEKAYLA RÜŞVET GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURDU

Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan Hülya T.'nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi.

Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.'nin yapay zeka kullanarak rüşvet görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER'e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 Kasım'da Denizli, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

