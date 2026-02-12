İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu - Son Dakika
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
12.02.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
TikTok’ta “Çağlaca” adıyla bilinen fenomen, açtığı canlı yayında oğluyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle “Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin” diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi; yayındaki bir erkeğin bu çağrıya tepki göstermesiyle görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada "Çağlaca" adıyla tanınan TikTok fenomeni, açtığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Fenomen isim, oğluyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle "Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin" diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını talep etti.

YANINDAKİ ŞAHIS TEPKİ GÖSTERDİ

Yayında bulunan bir erkek ise kadının canlı yayın açmasına tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Sen kime derdini anlatıyorsun? Bana anlatman lazım, sen oturmuşsun oraya" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK EHLİYETE TABİ OLMALI"

Tartışma yaratan görüntünün altına "Bunları ünlü yapan kesim, eserleriniz ile gurur duymalısınız", "Anne olmak ehliyete tabi olmalı, nokta", "Ucuzluğa bak", "Oğlum gerçekten bu anneden kaç kurtul" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son Dakika Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim Tokgöz İbrahim Tokgöz:
    bence bu bayanın devlet korumasına alınması lazım , kafa sağlam değil 19 0 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    kocasını çok iyi anlıyorum 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
