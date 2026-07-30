İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler - Son Dakika
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İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

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Ankara'da 14 ve 15 yaşlarındaki iki kız çocuğunun taciz edilerek zorla araca bindirilmek istendiği iddia edildi. Olayı fark edip müdahale eden 72 yaşındaki bir vatandaşın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Ankara'da 14 ve 15 yaşlarındaki iki kız çocuğunun taciz edilip zorla araca bindirilmek istendiği yönündeki paylaşım büyük tepki çekti. Olaya müdahale eden 72 yaşındaki bir vatandaşın darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da yaşandığı belirtilen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen iki genç kızın yanına bir otomobilin yaklaştığı, araçtan inen kişilerle yaşanan hareketliliğin ardından çevredeki vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.

72 YAŞINDAKİ VATANDAŞI DARBETTİLER

Görüntülerde olaya müdahale eden yaşlı bir vatandaşın şüpheliler tarafından darbedildiği ve arbede sırasında yere düştüğü anlar da yer alıyor. Paylaşımlara göre darbedilen kişinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILDIĞI BELİRTİLDİ

Olaya ilişkin paylaşımlarda, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    şimdi plaket verirler adamlara 3 0 Yanıtla
  • Muhsin Ingec Muhsin Ingec:
    Adama vuruyor etrafındakiler seyrediyor..adam dayak yedikten sonra teselli ediyorlar.. 3 0 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Diğer vatandaşların eli armutmu topluyor. topluca ara alın bakıyım ne oluyor 0 0 Yanıtla
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