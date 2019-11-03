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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Özge ŞentürkDarüşşafaka Tekfen: Hamilton 5, Lamb 11, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 5, Ramirez 7, Colson Ii 14, Mahir Ağva 7, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 13, Sinan Güler 9Bahçeşehir Koleji: Golden Iii 11, Mathiang 15,...

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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Darüşşafaka Tekfen: Hamilton 5, Lamb 11, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 5, Ramirez 7, Colson Ii 14, Mahir Ağva 7, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 13, Sinan Güler 9

Bahçeşehir Koleji: Golden Iii 11, Mathiang 15, Can Altıntığ 4, Hardy 12, Johnson 13, Alper Özcan 2, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2, Altan Erol 1, Clark 16

1. Periyot: 17-24

Devre: 45-40

3. Periyot: 61-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 83-76 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Mathiang'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 24-17 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodunda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler önderliğinde sayılar bularak 14. dakikada öne geçti: 29-28. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-40 galip durumda gitti.

Maçın üçüncü çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen yeşil-siyahlılar, son periyoda 61-59 önde girdiği karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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