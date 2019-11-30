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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan KöyiçiArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, Celep 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan Köyiçi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, Celep 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2

Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13, Fall 8, Wiltjer 25, Campbell 9, Johnson 17, Metin Türen 8, Şafak Edge 3, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran

1. Periyot: 20-22

Devre: 48-47

3. Periyot: 61-68

Beş faulle çıkan: 39.49 Johnson (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Türk Telekom'u 91-90 yendi.

Yılmaz Serdar, Büyükçekmece, basketbol, Celep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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