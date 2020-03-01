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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat BükerMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 14, Davis JR 8, Hrovat 6, Aldridge 17, Zanna 11, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Doğukan ŞanlıFenerbahçe Beko: Westermann 6, Melih Mahmutoğlu...

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Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 14, Davis JR 8, Hrovat 6, Aldridge 17, Zanna 11, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Doğukan Şanlı

Fenerbahçe Beko: Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 9, Williams 15, Thomas 6, Lauvergne 4, Nunnally 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 51-44

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 11-10 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takımın da top kayıpları dikkati çekti. Çekişmeli geçen çeyrek sonunda soyunma odasına 32-32 eşitlikle gidildi.

Maçın üçüncü periyodunda ev sahibi takım daha iyi bir performans gösterdi. Crawford, Davis JR ve Aldridge'nin sayılarıyla öne geçen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 51-44 üstün girdi.

Maçın son periyoduna da ev sahibi takım iyi başladı, dış atıştan bulduğu sayılarla 31. dakikada farkı 10'a çıkardı: 54-44. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko, Nunnally ve Williams ile sayılar bularak dengeyi sağladı. Sarı-lacivertliler, son anlarda serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 64-62 öne geçti. Ev sahibi ekip son hücumda sayı bulamayınca, Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Malcolm Thomas, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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