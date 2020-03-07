ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ozan ÇakarPınar Karşıyaka: Taylor 21, Crocker 16, Kennedy 4, M'Baye 11, Semih Erden 8, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 2, Triche 9, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu 3Bahçeşehir Koleji: Can Altıntığ 16,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ozan Çakar

Pınar Karşıyaka: Taylor 21, Crocker 16, Kennedy 4, M'Baye 11, Semih Erden 8, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 2, Triche 9, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu 3

Bahçeşehir Koleji: Can Altıntığ 16, Hardy 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Jones 3, Johnson 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 6, Bartu Yılmaz 2, Clark 7

1. Periyot: 19-15

Devre: 36-33

3. Periyot: 65-45

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta açılış maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 85-54 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın Taylor, Bahçeşehir Koleji'nin ise Hardy ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyup çeyreği 19-15 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 2 sayıya (21-19) kadar indiren rakibi karşısında kontrolü tekrar sağlayan Pınar Karşıyaka, 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle 33-25 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, devreyi 36-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikayı 10 sayı farkla 43-33 galip durumda geçti. Taylor'un üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 22 sayıya (58-36) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 65-45 üstün girdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 31 sayılık farkla 85-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 11 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Metecan Birsen, lig tarihinde bin sayı barajını geçti.

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Özorhon, Yener Yılmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı
Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi Fenerbahçe, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 isim sakatlandı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]