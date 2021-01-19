ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

19.01.2021 18:49
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Polat ParlakAnadolu Efes: Micic 9, Buğrahan Tuncer 11, Anderson 10, Singleton 3, Dunston 8, Larkin 5, Beaubois 15, Yiğitcan Saybir 9, Doğuş Balbay, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 11Frutti Extra Bursaspor: Munford 10, Ender Arslan 6, Birkan...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Polat Parlak

Anadolu Efes: Micic 9, Buğrahan Tuncer 11, Anderson 10, Singleton 3, Dunston 8, Larkin 5, Beaubois 15, Yiğitcan Saybir 9, Doğuş Balbay, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 11

Frutti Extra Bursaspor: Munford 10, Ender Arslan 6, Birkan Batuk 6, Metin Türen, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar, Mithat Can Özalp 5, Oğuz Savaş 6, Can Maxim Mutaf 2

1 Periyot: 19-12

Devre: 40-26

3. Periyot: 62-46

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu.

Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya top kayıpları yapan Frutti Extra Bursaspor karşısında boyalı alandan skor üreterek başlayan Anadolu Efes, birinci periyodu 19-12 önde tamamladı.

Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Bursa temsilcisi önünde pota altından basketler bulan ev sahibi takım, 16. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 31-19. Hücum süresini iyi kullanamayan ve çok sayıda top kaybı yapan Frutti Extra Bursaspor, çeyreğin ortalarında ritmini kaybetti. 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 37-19. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 40-26 üstün girdi.

İkinci yarıya isabetli dış atışlarla başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 56-32. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 62-46 önde gitti.

Son çeyrekte farkı biraz daha açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 33 sayı farkla 91-58 kazandı.

Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Alper Özgök, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı         
19:31
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi         
18:31
Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı         
18:01
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 19:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei