ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

31.01.2021 19:49
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Serhat BükerBüyükçekmece Basketbol: Anderson 11, Farrell 12, Oliver 18, Mert Celep 8, Olaseni 3, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 10, Atakan Erdek, Eldridge 13, Mehmet Fırat AlemdaroğluTürk Telekom: Baldwin 6, Dekker 17, Johnson 13, Wiltjer...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Serhat Büker

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 11, Farrell 12, Oliver 18, Mert Celep 8, Olaseni 3, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 10, Atakan Erdek, Eldridge 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Türk Telekom: Baldwin 6, Dekker 17, Johnson 13, Wiltjer 15, Eric 14, Muhammed Baygül 8, Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 3, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-22

Devre: 42-41

3. Periyot: 58-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 86-75 yendi.

Konuk ekip bu sonuçla 11. galibiyetini aldı. Ev sahibi ise 12. kez mağlup oldu.

Oldukça dengeli başlayan mücadelenin ilk çeyreği 22-22 sona erdi.

İkinci periyot karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken, 15. dakika 31-31 eşitlikle geçildi. Bireysel performansların ön plana çıktığı bu çeyreğin son anlarında Ömer Utku Al ile serbest atış çizgisinde 2'de 2 yapan Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom karşısında devreyi 42-41 önde kapattı.

İkinci yarıya Türk Telekom iyi başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan Ankara ekibi, final periyoduna 63-58 üstün gitti.

Johnson ve Muhammed Baygül'ün etkili oyunuyla üstünlüğünü son çeyrekte sürdüren Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol karşısında 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 62-79. Kalan sürede hata yapmayan konuk ekip, maçı da 86-75 kazandı.

Emin Moğulkoç, Mehmet Fırat, basketbol, Oliver, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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