ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76 - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76

11.04.2022 22:58
ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray NEF'e 76-70'lik skorla mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray NEF'e 76-70'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Ülker

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ali Köseoğlu xx

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen x, Şehmus Hazer x, İsmet Akpınar xxx 17, Melih Mahmutoğlu xx 5, Tarık Biberoviç x, Henry xx 3, Dylan Pierre xx 8, Guduric xx 10, Vesely xx 13, Polonara xx 10, Ahmet Düverioğlu xx 4

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Galatasaray NEF: Bost xxx 17, Canaan xx 13, Trimble xx 15, Sadık Emir Kabaca xx 3, Canberk Kuş x, Okben Ulubay x, Blackshear xx 9, Kravish xx 10, Göksenin Köksal xx 9

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. periyot: 25-18 (Galatasaray NEF lehine)

Devre: 38-36 (Galatasaray NEF lehine)

3. periyot: 58- 56 (Galatasaray NEF lehine)

5 faul alan: Trimble, Blackshear Jr. (Galatasaray NEF)

ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76
ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76
ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76
ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76

YORUMLAR
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Galatasaray Nef: 70-76 Galatasaray Nef: 70-76 Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Samsunspor: 76 Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Samsunspor: 76

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76 - Son Dakika
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