ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82

17.10.2020 17:54
ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Kerim Baki xxx, Kağan Büyükçil xxx, Serhat Büker xxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xx 25, Fırat Töz, Erdem İlter x 4, Abu xx 21, Frazier xx 13, Caner Ercan x, Barış Hersek x, Polat Kaya x 2, Cook xx 11, Atkins xx 15

Galatasaray: Hamilton xxx 18, Hunter x 4, Macon xx 11, Barış Ermiş x 7, Yiğit Arslan xx 9, Williams xx 11, Motum xxx 11, Ragıp Berke Atar xx 9, Ayberk Olmaz x, Göksenin Köksal xx 2

1. Periyot: 21-25 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-52 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 64-67 (Galatasaray lehine)

(İHA)

ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82
ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82
ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82
ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82
ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Lokman Hekim, Galatasaray, Fethiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 – Galatasaray: 82 - Son Dakika Spor

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