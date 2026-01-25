İngiliz Gezginler Alaçam'da - Son Dakika
İngiliz Gezginler Alaçam'da

İngiliz Gezginler Alaçam\'da
25.01.2026 11:22
İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a giden Sophie Tang ve Luke Deakin, Samsun'un Alaçam ilçesine ulaştı.

İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a gitmeyi hedefleyen 2 arkadaş, Samsun'un Alaçam ilçesine ulaştı.

İngiltere'den yaklaşık 1,5 yıl önce yola çıkan Sophie Tang (27) ve Luke Deakin (32) yürüyerek Samsun'un Alaçam ilçesine geldi.

Kaymakamlık proje koordinatörü Gülşah Pekcan ile görüşen gezginler, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i de ziyaret etti.

İlçede misafir edilen İngiliz gezginler, geceyi Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Evleri'nde geçirdi.

Sophie Tang, AA muhabirine, seyahati ve macerayı çok sevdikleri için yürüyerek Vietnam'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Gezilerini sosyal medyada yayımlayarak gelir elde ettiklerini anlatan Tang, "Bu sayede yolculuğumuzu sürdürebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl içinde Vietnam'a ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Deakin de Alaçam'da tanıştığı herkesin çok iyi ve misafirperver olduğunu dile getirerek, "Jandarmayla tanıştık, kahve ikram ettiler. Nehri ve sahili gördük, gerçekten çok güzeldi. Belediye başkanıyla tanıştık. Alaçam'da insanların çok dost canlısı olduğunu söyleyebilirim. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Alaçam Belediye Başkanı Özdemir ise gezginleri ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Alaçam'ın doğal güzelliklerini ve insanlarımızın misafirperverliğini yakından görme fırsatı buldular. Bu güzel ilçeyi dünyanın farklı noktalarında anlatacaklarına inanıyoruz. Yolculuklarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Gezgin arkadaşlar, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

