İngiliz halkı, Prens Philip için Buckhingham Sarayı'nın önünde toplandı - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiliz halkı, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını yasa boğdu. Prens Philip'in ölüm haberini alan İngiliz halkı Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sarayın etrafındaki bölgelere çiçek bırakılmaması yönündeki uyarılar göz ardı edilerek, sarayın kapısı dahil birkaç noktaya yüzlerce çiçek bırakıldı. Sarayın önünde toplanan kişiler, Prens Philip hakkındaki duygularını dile getirdi.

Maxwell Smith, "Prens Philip askeri yönüyle bilinirdi. Kendisi Birleşik Krallığı ve insanlarını önemli ölçüde temsil ediyordu" dedi.

Thomas Smith de, "Bugün buraya Prens Philip'e olan saygımı göstermek için geldim. Kendisi önemli bir tarihi kişilikti. Kraliyet ailesine destek için buradayım" sözlerini kaydetti.

Chris Fernandez ise, "Bugün İngiliz halkı için gerçekten çok üzücü bir gün ancak inanıyorum ki üstesinden geleceğiz" dedi.

"Prens Philip'in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var"

Sarayın önünde toplanan kalabalığın arasındaki bir kişinin, Prens Philip'in hayatını kaybetmesi ile Covid-19 aşısı arasında bir bağlantı olabileceğine ilişkin iddialarda bulunması dikkat çekti. İsmini Heiko Khoo olarak açıklayan adam, "Bir kaç ay sonra aşı olmalıyız ama hangi aşıyı olacağımızı bilmiyoruz. AstraZeneca aşısı mı olacağız? Bu aşı sağlığımıza zarar verecek mi ya da herhangi bir soruna yol açacak mı bilmiyoruz. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip bir süre önce aşı olmuştu. Prens Philip'in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Milyonlarca insan aşı oldu. Aşı olanlar arasında hastalananlar hatta hayatını kaybedenler oldu. Ölümlerin aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yalnızca otopsi ile öğrenebiliriz. Aşı yaptırdıktan sonra hayatını kaybedenlere 4-5 ay içinde otopsi yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prens Philip için Windsor'daki St George Şapeli'nde düzenlenecek cenaze töreninin korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun olarak yapılacağı açıklandı. Prens Philip'in daha sonra Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri'ne gömülmesi bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 10 Ocak'ta korona virüs aşısı yaptırmıştı.

28 gün hastane kalmıştı

Prens Philip, 16 Şubat'ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu. - LONDRA