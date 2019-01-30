Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Kuzey İrlanda Sınırına İlişkin "Tedbir Maddesi" Yerine "Alternatif Bir...

İngiliz Parlamentosu, Kuzey İrlanda Sınırına İlişkin "Tedbir Maddesi" Yerine "Alternatif Bir...

25 dakika önce

İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti.

İngiliz Parlamentosu, Kuzey İrlanda Sınırına İlişkin
İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Parlamentosu, Kuzey İrlanda Sınırına İlişkin "Tedbir Maddesi" Yerine "Alternatif Bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]