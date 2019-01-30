İngiliz Parlamentosu, Kuzey İrlanda Sınırına İlişkin "Tedbir Maddesi" Yerine "Alternatif Bir...
25 dakika önce
İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti.
İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda
sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA
CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor
AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti