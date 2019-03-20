Son Dakika Haberleri: İngiliz Perakende Devi, Türkiye'de 50'inci Mağazasını Açıyor

İngiliz Perakende Devi, Türkiye'de 50'inci Mağazasını Açıyor

1 saat önce

Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'ye yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

İngiliz Perakende Devi, Türkiye'de 50'inci Mağazasını Açıyor, System.String[]
Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'ye yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İngiliz perakende devi, İstiklal Caddesi'nde Türkiye'deki 50'inci mağazasını açtı.

Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenen yabancı şirketler, yatırımlarını sürdürüyor. İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Türkiye'de açtığı yeni mağazalarıyla büyümeyi tüm hızıyla sürdürüyor. İstiklal Demirören AVM'de 50. mağazasını açan firma, yeni mağazası ile ziyaretçileriyle buluşuyor. İstiklal Demirören AVM'de 452 metrekarelik bir alanda hizmet veren yeni mağaza; kadın, erkek ve iç giyim koleksiyonlarını müşterileri ile buluşturuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Hava Savunma Sisteminde Yeni Başarı Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Perakende Devi, Türkiye'de 50'inci Mağazasını Açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]