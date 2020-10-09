İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde - Son Dakika

İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde

09.10.2020 16:51
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde, System.String[]

İngiltere'nin önde gelen tekstil üreticilerinden Edinburgh Woollen Mill'in mali zorluklar nedeniyle yönetimine kayyum atanmasının planlandığı bildirildi.

İngiltere'nin önde gelen tekstil üreticilerinden Edinburgh Woollen Mill'in mali zorluklar nedeniyle yönetimine kayyum atanmasının planlandığı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle mart ayından bu yana devam eden kısıtlamalar, özellikle perakende şirketleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Son olarak, bünyesinde "Peacock" ve "Jaeger" gibi dünyaca ünlü markaları bulunduran tekstil üreticisi Edinburgh Woollen Mill, artan mali zorluklar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atanması için hazırlık yapıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Üst Yöneticisi Steve Simpson, "Birçok perakendeci gibi geçtiğimiz son 7 ay içerisinde çok zorlandık. Bu süreçte işletmelerimiz için en iyi çözümü bulacağımıza inanıyorum. Fakat operasyonlarımızda dikkate değer seviyede işten çıkarmalar olacak, bazı mağazalar kapatılacak." ifadelerini kullandı.

Sektör uzmanlarına göre, şirketin iflas etmesi halinde ülkede 24 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu.

Edinburgh Woollen Mill, 1946 yılında kurulmuş, şirketin ilk mağazası 1970 yılında İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta açılmıştı.

Kayyum Atandı, İngiltere, Edinburgh, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu
Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı         
17:11
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı         
15:48
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı         
13:52
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei