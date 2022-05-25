İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlali için bir kez daha özür diledi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlali için bir kez daha özür diledi

25.05.2022 17:27
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlali için bir kez daha özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği Başbakanlık binasındaki partilerle ilgili detaylı raporun yayınlanmasının ardından kuralları ihlal ettiği için bir kez daha özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği Başbakanlık binasındaki partilerle ilgili detaylı raporun yayınlanmasının ardından kuralları ihlal ettiği için bir kez daha özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Johnson, kıdemli müsteşar Sue Gray'in, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili detaylı raporunu yayımlamasının ardından Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumunda rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sue Gray'in, Başbakanlıktaki partilerin çoğunun Kovid-19 kurallarını ihlal ettiğini ortaya koyan raporunda yer alan bazı bulgular nedeniyle "dehşete düştüğünü" söyleyen Johnson, bütün sorumluluğu üstlendiğini belirterek, "Dersimi aldım." dedi.

Johnson, açıklamasında, Başbakanlıkta düzenlenen bazı organizasyonlara, Kovid-19 salgını döneminde ortaya koyduğu çabadan ötürü çalışanlara teşekkür etmek için katıldığını belirtti.

Johnson, kendisi ayrıldıktan sonra uzun süren partilerde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini fakat partilerde bulunmadığı için bunlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Muhalefetten Başbakan Johnson'a tepki

Johnson'ın açıklamalarının ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sue Gray raporunun ortaya çıkardıklarını, "kendileri için bir kural, herkes için başka bir kural olduğuna inanan hükümetin kibri" olarak niteledi.

"Bu Başbakan ülkeyi yanlış yöne yönlendiriyor." diyen Starmer, Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti milletvekillerinin, "Başbakan'ın ülkeyi felakete sürüklemesine engel olması" gerektiğini söyledi.

İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da Johnson'a yönelik istifa çağrılarını yineleyerek, güvenilirlik ve ahlakın önemini vurgulayarak, Johnson'ın bunlardan "eksik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, endişelerini dile getiren personele saygı gösterilmediği belirtildi

Sue Gray'in bugün açıkladığı detaylı raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiğine işaret edilerek, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Raporda, o dönem Başbakanlıktaki yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedildi.

Johnson'a Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verilmişti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıkta düzenlenen bir partiye katıldığına dair son olarak 23 Mayıs'ta yeni bir fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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