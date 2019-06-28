Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı
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İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı

34 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İngiltere Başbakan Theresa May, Rusya'nın agresif davranışlarını durdurmadığı sürece ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İngiltere Başbakan Theresa May, Rusya'nın agresif davranışlarını durdurmadığı sürece ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.

Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri ikili ve heyetler arası görüşmeler yapma fırsatı buluyor. Görüşmeler kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Theresa May'in Putin'in uluslararası güvenliğe zarar veren saldırgan tavırlarından vazgeçmesini talep ettiği belirtildi. May, geçtiğimiz yıl İngiltere'de eski Rus ajanının zehirlenmesi olayında Rusya'yı sorumlu gördüklerini tekrarladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan, İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri durdurana kadar Rusya ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi" ifadesi kullanıldı. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
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