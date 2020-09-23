İngiltere Boks Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi - Son Dakika

İngiltere Boks Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da Türk Milli Takımı ile hazırlanan İngiltere Boks Milli Takımı'nın kampı tamamlandı.

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da Türk Milli Takımı ile hazırlanan İngiltere Boks Milli Takımı'nın kampı tamamlandı.

İngiltere Boks Milli Takımı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Salonu'ndaki son çalışmasıyla kampını sonlandırdı.

İngiltere Boks Milli Takımı Başantrenörü Lee Pullen, gazetecilere, Türk Milli Takımı'nın kuvvetli olduğunu söyledi.

Kamp süresince iyi bir netice aldıklarını belirten Pullen, " Türkiye'ye gelmemizin sebebi, Türk takımının çok kuvvetli ve formda oluşudur. Gayet hızlı olduklarını bildiğimiz için buraya gelmek istedik. Çankırı'ya ilk defa geliyorum ama Türkiye'ye sık sık geliyorum, ev sahipliği gayet güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik. Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem." dedi.

Türk Milli Takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar da İngilizlerle iki defa antrenman maçı yaptıklarını, genel olarak takımın performans durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kamp süresince takımın eksiklerinin de farkına vardıklarını belirten Dumlupınar, "Rakibimizle iyi analiz yaptık. İngilizler de bizler de güçlü takımız. Olimpiyatlarda oynayacak oyuncularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Umutlandık. İleriye daha umutlu bakıyoruz." diye konuştu.

İlerleyen kamplarda ikili müsabakalar ve ikili kamplarla sporcuların performanslarını daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Dumlupınar, "Bu da ileride bize kota demek. Madalyalar almayı düşünüyoruz. İnşallah ilk önce olimpiyatlara kota almak, sonra madalya diyoruz." dedi.

Dumlupınar, Türk Boks Milli Takımı'nın bir süre daha Çankırı'da kampına devam edeceğini sözlerine ekledi.

İngiltere Boks Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi

İngiltere, Çankırı, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Boks Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi - Son Dakika Spor

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