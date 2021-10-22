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İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu - Son Dakika

İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

22.10.2021 15:35
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

İngiltere'de son dönemde gece kulüplerinde yaşanan iğneli saldırı olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Erkek arkadaşı tarafından merdivende uzanmış kontrolsüz haldeki görüntüleri televizyonda yayınlanan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, gece kulübünde yanına gelip dans etmek istediğini söyleyen kişi tarafından zehirlendiğini söyledi. Genç kadın, "Ona sevgilimle birlikte geldiğimi söylediğimde yanımdan uzaklaştı. Bir saat sonra eve döndüğümde tamamen paralize olmuş durumdaydım" dedi.

İngiltere'de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olaylarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden iki genç kadının yaşadıklarını anlatmasından sonra, benzer olaylar başından geçen isimler İngiliz medyasına konuştu.

GÖRÜNTÜLERİ ERKEK ARKADAŞI ÇEKTİ

BBC Breakfast programına katılan Bristol Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ilana El-baz onlardan biri. Kanala iğneli saldırı sonrası kaydedilen görüntülerini de veren El-baz, erkek arkadaşının çektiği videoda merdivende uzanmış kontrolsüz bir halde görülüyor.

"EVE DÖNDÜĞÜMDE PARALİZE OLMUŞ DURUMDAYDIM"

Gece kulübünde yanına gelip dans etmek istediğini söyleyen kişi tarafından zehirlendiğini düşünen El-baz, "Ona sevgilimle birlikte geldiğimi söylediğimde yanımdan tamamen uzaklaştı. Bir saat sonra eve döndüğümde tamamen paralize olmuş durumdaydım" dedi.

İngiltere bu görüntüyü konuşuyor! İğneli saldırıların son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli bir kız oldu
Ilana El-baz.

"GECE KULÜPLERİNDE DAHA FAZLA ÖNLEM ALINMALI"

O gece yalnız olmadığı için şanslı olduğunu belirten El-baz, ülke genelinde gece kulüplerinde daha fazla önlem alınması için boykot çağrısı yaptı.

"O GECEYE DAİR HİÇBİR HATIRAM YOK"

Aynı programda yaşadıklarını anlatan bir başka öğrenci de 19 yaşındaki Molly Robinson. Kendisinin bir ev partisinde söz konusu saldırıya maruz kaldığını belirten Robinson, "O geceye dair hiçbir hatıram yok. Bu çok korkutucu. Erken saatlerde yemek yaptığımı hatırlıyorum ancak sonra ertesi sabah kendime geldim" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Priti Patel, olayların derinlemesine araştırılması için dün polis yetkililerine talimat verdiğini açıklamıştı. Saldırıları alçakça olarak niteleyen Adalet Bakanı Dominic Raab ise, zanlıların adalet karşısında hesap vereceğini söyledi.

İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

Nottingham Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Saldırı, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu - Son Dakika
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