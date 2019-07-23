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İngiltere'de Boris Johnson dönemi

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.

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İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
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