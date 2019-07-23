İngiltere'de Boris Johnson dönemi
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Başbakanı Theresa May
'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson
kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
(İHA)
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