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İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Hollanda'dan İngiltere'nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı'na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Hollanda'dan İngiltere'nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı'na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tırın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürücü Tromp'un, kokain, eroin gibi sağlığa zararlı "A sınıfı" uyuşturucu madde kaçakçılığıyla suçlandığı belirtildi.

Ulusal Suç Ajansı yetkisi Jacque Beer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

İngiltere, Hollanda, Essex, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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