İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi

Ulusal Suç Ajansı yetkisi Jacque Beer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tırın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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