Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Havaalanları Çevresinde İha'ya Yasak Bölgeler Genişletilecek
BBC

İngiltere'de Havaalanları Çevresinde İha'ya Yasak Bölgeler Genişletilecek

46 dakika önce

Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ülkede havaalanları çevresinde insansız hava araçlarına yasak bölgeleri genişleteceklerini açıkladı.

İngiltere'de Havaalanları Çevresinde İha'ya Yasak Bölgeler Genişletilecek, System.String[]
İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ülkede havaalanları çevresinde insansız hava araçlarına (İHA) yasak bölgeleri genişleteceklerini açıkladı.

Chris Grayling Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, halen İHA'ların havaalanlarının en fazla 1 kilometre yakınında uçabildiklerini hatırlattı.

Grayling, bu alanın 5 kilometreye çıkarılacağını söyledi.

30 Kasım'dan itibaren ağırlıkları 250 gram ile 20 kilogram arasında değişen tüm İHA'ların kaydedilmesini zorunlu kılacaklarını da belirten Grayling, polise de İHA'lar konusunda yasalara uymayan kişilerle ilgili olarak yeni yetkiler verileceğini kaydetti.

Bu kapsamda polis gerekirse İHA'lara el koyabilecek, bu araçların sahipleri de sürekli onları uçurmak için gerekli evrakları taşımakla yükümlü olacak.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İHA'lar konusunda yıllar önce yeni önlemler alınması gerektiğini, hükümetin çok geç kaldığını vurguluyor.




Gatwick Havalimanı'nda kaos yaşanmıştı

İngiltere'de başkent Londra'nın ve ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick'te tam da Noel öncesi bazı İHA'lar kaosa yol açmıştı.

Havalimanında 36 saatten uzun süre uçuş yapılamamış, on binlerce yolcu Gatwick'te mahsur kalmıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, Gatwick'te yaşananların "sorumsuzca ve kasıtlı yapıldığını", "yasadışı" olduğunu söyledi.

Grayling alacakları önlemlerle İngiltere'de gelecekte benzer şeylerin yaşanmasını engelleyeceklerini belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:16 

Mehmet Cahit Turhan, İngiltere, Dünya
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