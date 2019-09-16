Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor

1 saat önce

Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın.

Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın

İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor

Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu
Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]