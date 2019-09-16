İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor
1 saat önce
Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın.
Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:01
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