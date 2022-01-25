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İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma - Son Dakika

İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma

25.01.2022 15:39
İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma

İngiltere'de polis, karantina döneminde Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nde verilen partilerle ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'de polis, karantina döneminde Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nde verilen partilerle ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katılan Başbakan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı devam ederken, polis söz konusu partililerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi ve bakanlıklarda düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. İddiaların soruşturulmadığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Dick, korkusuz ve tarafsız olarak görevlerini yaptıklarını ve bağımsız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

ITV News'te yer alan bir haberde, Johnson'ın doğum günü için 2 etkinlik düzenlendiği belirtilmişti. Haziran 19'da öğlen saatlerinde özel kalemde düzenlenen ilk etkinliğe 30'a yakın kişinin katıldığı ifade edilirken, akşam saatlerinde Johnson'ın evinde düzenlenen diğer etkinliğe ise ailesi ve yakınlarının katıldığı öne sürülmüştü.

Downing Street tarafından dün iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Boris Johnson'ın Haziran 2020'de Covid-19 karantinası sırasında resmi konutunda doğum gününü kutladığı kabul edilmişti. Akşam saatlerinde dışarıda düzenlenen etkinlikte herhangi bir kuralın ihlal edilmediği belirtilen açıklamada, etkinliğe Johnson'ın az sayıda aile üyesinin katıldığı ifade edilmişti.

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ofiste çalışanlar birlikte çalıştıkları biri için pasta alarak 10 dakika durup iyi ki doğdun şarkısını söyleyip sonra masalarına geri dönüyor. ve buna parti mi deniyor?" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddiaları kabul ederek 12 Ocak'ta özür dilemişti. Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşı karşıya kalan Jonhson, istifa etmeye çağrılırken İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson'ın İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar "gülünç" göründüğünü söylemişti. - LONDRA

İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma

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Koronavirüs, Başbakanlık, England, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma - Son Dakika
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