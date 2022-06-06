İngiltere'de muhalefet lideri Starmer, halkın Başbakan Johnson'dan bıktığını söyledi - Son Dakika
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İngiltere'de muhalefet lideri Starmer, halkın Başbakan Johnson'dan bıktığını söyledi

06.06.2022 23:54
İngiltere'de muhalefet lideri Starmer, halkın Başbakan Johnson'dan bıktığını söyledi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinden güvenoyu almasına ilişkin, "İngiliz halkı bıktı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinden güvenoyu almasına ilişkin, "İngiliz halkı bıktı. Büyük vaatler veren ama asla yerine getirmeyen bir başbakandan bıktı." dedi.

Starmer, Johnson'ın, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, başbakan lehine oy kullanan milletvekillerini eleştirdi ve "İngiliz halkını görmezden geldikleri" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu akşam Muhafazakar Partinin vermesi gereken bir karar vardı. Biraz dik durmak ya da Boris Johnson'ı desteklemek." ifadelerini kullanan Starmer, İngiliz halkının, büyük vaatler veren fakat asla yerine getirmeyen bir başbakandan bıktığını belirtti.

Muhalefet lideri Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin kalbinde yalanlar ve kanunları çiğneyen bir kültüre başkanlık etmiş bir başbakandan bıktık. Sahip olduğu büyük göreve tamamen uygun olmayan bir başbakandan bıktık. Muhafazakar milletvekilleri bu gece seçimlerini yaptı. İngiliz halkını görmezden geldiler, kendilerini ve partilerini sıkıca Boris Johnson'a ve onun temsil ettiği her şeye bağladılar."

İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı

Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.

Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Johnson istifa baskısı altındaydı

Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

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Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de muhalefet lideri Starmer, halkın Başbakan Johnson'dan bıktığını söyledi - Son Dakika

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