Son Dakika Haberleri: İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı
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İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı

6 saat önce

Başbakanı belirleyecek olan önemli seçime sayılı günler kala İngiltere'de 'Rus müdahalesi' tartışması gündemde. Seçim kampanyası sırasında sosyal paylaşım sitesi Reddit'te, İngiltere ile ABD arasında yapılacak olan ticari anlaşmalara ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlandı

İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı, System.String[]

Başbakanı belirleyecek olan önemli seçime sayılı günler kala İngiltere'de 'Rus müdahalesi' tartışması gündemde.


Seçim kampanyası sırasında sosyal paylaşım sitesi Reddit'de, İngiltere ile ABD arasında yapılacak olan ticari anlaşmalara ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlandı. Reddit yöneticileri, 451 sayfalık dosyanın Rus hackerler tarafından sızdırıldığını, şüpheli hesapların da kapatıldığını açıkladı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:14 
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