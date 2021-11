İngiltere'de "V for Vendetta" maskeli protestocular polisle çatıştı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da "V for Vendetta" maskeli protestocular polisle çatıştı.

İngiltere'de bir grup protestocu her yıl düzenlenen "Milyon Maske Yürüyüşü" protestosu için Londra'da yürürken polisle çatıştı. "V for Vendetta" olarak da bilinen Guy Fawkes maskeleri takan protestocular, Londra'da "özgürlük" sloganları atarak yürüdü.

Protestocular, genel olarak hükümet kurallarına, korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara ve Covid-19 aşılarına karşı Londra'da toplandı. Protestocular ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kuklalarını ateşe vererek yolda havai fişek patlattı.

Polis, "Milyon Maske Yürüyüşü" protestoları öncesinde şehir genelinde barikatlar kurarak önlemler aldı. Polis, geçtiğimiz yıl karantina kısıtlamalarını ihlal ederek protesto gerçekleştiren maskeli grubun kargaşa çıkarmasını engellemek amacıyla bu yılki önlemlerini sıkılaştırdı. Polis istihbaratlarının, bazı grupların kargaşa çıkarma ve polis memurlarını hedef alma niyetinde olduğunu öne sürmesinin ardından, Londra'ya hava polis ekipleri de dahil olmak üzere bir çok polis yönlendirildi.

İngiltere'de 1605 yılından bu yana her yıl 5 Kasım'da havai fişekler atılarak ve ateşler yakılarak, İngiltere Kralı I. James'in ve Parlemontonun terör saldırısından kurtuluşu kutlanıyor. 1600'lü yıllarda saldırıları planlayan Guy Fawkes olarak bilinen bir aktivist Milyon Maske Yürüyüşü protestocuları tarafından "V for Vendetta" olarak görülüyor. Protestocular "Bonfire Night" olarak bilinen kutlamaların gerçekleştiği aynı gece V for Vendetta maskeleri takarak hükümeti protesto ediyor.