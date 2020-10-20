İngiltere'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması - Son Dakika

İngiltere'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

20.10.2020 09:26
İngiltere'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması, System.String[]

İngiltere hükümeti, Rus askeri istihbaratının (GRU) Tokyo Olimpiyatları'nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

İngiltere hükümeti, Rus askeri istihbaratının (GRU) Tokyo Olimpiyatları'nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bu yıl yapılması planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili İngiltere hükümetinden "siber saldırı" iddiası geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri istihbaratı (GRU) 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yapmakla suçlandı. Rusya'nın siber keşif faaliyetlerinin olimpiyatların ertelenmesinden önce Mart ayında gerçekleştiği belirtilirken, eylemler "Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na karşı Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerinin en sonuncusu" olarak nitelendi.

"ALAYCI VE PERVASIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, GRU'nun olimpiyat oyunlarına karşı faaliyetlerini "alaycı ve pervasız" olarak nitelerken, "GRU'yu en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Raab, İngiltere'nin bu tür siber saldırılara karşı müttefik ülkelerle iş birliği içinde olacağını sözlerine ekledi.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

İngiltere'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması - Son Dakika

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