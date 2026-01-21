İngiltere Enflasyonu Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İngiltere Enflasyonu Arttı

21.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yıllık enflasyon Aralık 2025'te yüzde 3,4 olarak açıklandı, beklenti 3,3'tü.

İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Aralık 2025'e ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,4'e yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 0,4 ölçüldü. Alkol ve tütün ürünleri ile ulaştırma sektörü aylık enflasyondaki yukarı yönlü artışta etkili oldu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık bazda yüzde 3,2, hizmet enflasyonu yüzde 4,4 olarak hesaplandı. Çekirdek ve hizmet enflasyonuna yönelik piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Enflasyonu Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:07:54. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere Enflasyonu Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.