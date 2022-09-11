2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak

Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edinburgh'ta halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geçeceği güzergaha akın etti - Son Dakika

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