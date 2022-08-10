İngiltere'de "çocuk felci virüsü" alarmı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de "çocuk felci virüsü" alarmı

10.08.2022 17:18
İngiltere'de "çocuk felci virüsü" alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edilmesi üzerine sağlık yetkilileri, kentteki 1-9 yaş arasındaki tüm çocuklara çocuk felci aşısı yapılmasını önerdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edilmesi üzerine sağlık yetkilileri, kentteki 1-9 yaş arasındaki tüm çocuklara çocuk felci aşısı yapılmasını önerdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz aylarda kanalizasyon şebekesinden alınan örneklerde 116 kez çocuk felci virüsü tespit edilmesiyle sağlık yetkilileri alarma geçti. Yetkililer henüz onaylanmış bir vaka olmamasına rağmen önümüzdeki 4 hafta içinde 1-9 yaş aralığındaki tüm çocuklara çocuk felci aşısı yapılmasını önerdi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ile birlikte çalışan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) Londra'nın Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington ve Waltham Forest gibi ilçelerindeki kanalizasyon örneklerinde tespit edildiği duyuruldu. Londra'daki çocuklar için hızlı bir aşı programı başlatmanın önemli olduğu vurgulandı.

"VİRÜS İNSANLAR ARASINDA YAYILMIŞ OLABİLİR"

Tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli türünden olduğu, ancak birkaçının tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığı ve virüsün insanlar arasında yayılmış olabileceği kaydedildi. UKHSA'dan Epidemiyolog Dr. Vanessa Saliba, "Londra'da 1 ila 9 yaşındaki tüm çocukların şimdi bir doz çocuk felci aşısı olması gerekiyor" diyerek, aşı olan nüfusun çoğunluğu için riskin düşük olduğunu, ancak ebeveynlerin çocuklarının tam olarak aşılanmasını sağlamasının hayati olduğunu söyledi. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay da şu ana kadar çocuk felci vakası olmadığını belirterek, "Hiç kimseye virüs teşhisi konmadı ve daha geniş nüfus için risk düşük" dedi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Yetkililer, virüsün erken belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı ve genel olarak hasta hissetmek gibi semptomların olduğunu belirtti. Yetkililer acil aşılama kampanyasıyla yaklaşık 1 milyon çocuğa aşı sunulacağını tahmin ederken, çocukların aşı olması için ailelerin aile hekimleri tarafından bilgilendireceğini aktardı. Acil aşılama ile herhangi bir çocuğun virüse yakalanma ve felç olma riskinin azaltılması, virüsün yayılmasını önlemek üzere bağışıklık seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İngiltere'de çocuk felci virüsü en son 1984'te tespit edilmiş, ülkenin 2003 yılında virüsten tamamen arındırıldığı ilan edilmişti.

(Aylin Albayrak - İHA)

YORUMLAR
500
Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

England, Barnet, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 'çocuk felci virüsü' alarmı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:18:47. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de "çocuk felci virüsü" alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement