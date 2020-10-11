İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı, ırkçılıkla suçladığı İşçi Partisinden istifa etti - Son Dakika

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı, ırkçılıkla suçladığı İşçi Partisinden istifa etti

11.10.2020 16:07
İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı, ırkçılıkla suçladığı İşçi Partisinden istifa etti, System.String[]

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, "beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğu İşçi Partisinden istifa etme kararı aldı.

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, "beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğu İşçi Partisinden istifa etme kararı aldı.

Londra'nın Islington bölgesinde 2019-2020'de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı Rakhia İsmail, yaptığı açıklamada, İşçi Partisinde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

İsmail, belediye başkanı olduğu dönemde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu ancak bunun İslam karşıtı üyelerce engellendiğini ileri sürdü.

Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini anlatan İsmail, "Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığını, bu nedenle partisinden istifa ettiğini söyledi.

Rakhia İsmail, Londra'da Müslümanların yoğun yaşadığı Islington bölgesinde Mayıs 2019'da belediye başkanı seçilmiş, İsmail'in görev süresi Mayıs 2020'de sona ermişti.

İngiltere, İstifa, Kadın, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı, ırkçılıkla suçladığı İşçi Partisinden istifa etti - Son Dakika

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