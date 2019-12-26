İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley - Son Dakika Spor

İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley

6 saat önce

Real Madrid, PSG, Milan, Chelsea, Bayern gibi devlerden sonra Everton'ın başına geçip şaşırtan Carlo Ancelotti'nin ilk maçı... Goodison Park'ta son 4 sezonda oynanan maçlardan sadece 1'ini kazanabilen Burnley neler yapacak?

İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley, System.String[]

Real Madrid, PSG, Milan, Chelsea, Bayern gibi devlerden sonra Everton'ın başına geçip şaşırtan Carlo Ancelotti'nin ilk maçı... Goodison Park'ta son 4 sezonda oynanan maçlardan sadece 1'ini kazanabilen Burnley neler yapacak?


Muhtemel 11'ler...


Everton:  Jordan Pickford, Djibril Sidibe, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Alex Iwobi, Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Bernard, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.


Burnley:  Nick Pope, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters, Jeff Hendrick, Daniel Drinkwater, Jack Cork, Dwight McNeil, Chris Wood, Ashley Barnes.


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Anthony Taylor ilk düdüğü çaldığı andan itibaren

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:47 
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