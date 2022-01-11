İngiltere, Suriyeli sığınmacıları geri göndermeyecek - Son Dakika

İngiltere'nin, Suriye güvenli olmadığı gerekçesiyle bu ülkeden gelen mültecileri geri göndermeyeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda insanları Suriye'ye göndermiyoruz. İngiltere, Suriye'nin kendileri için tehlikeli olmaya devam ettiği yönündeki BM kararıyla mutabık." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, İçişleri Bakanlığının Suriye'den gelen bir sığınmacının iltica başvurusunu, bu ülke güvenli olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından geldi.

Guardian gazetesinin 9 Ocak'taki haberinde, 25 yaşındaki bir sığınmacının, Mayıs 2020'deki başvurusunda Suriye'ye geri dönmek zorunda kalırsa asker kaçağı olduğu için tutuklanacağı ve öldürüleceğini belirttiği kaydedilmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığının gerekçeyi yeterli bulmayarak başvuruyu geçen ay reddettiği ve sığınmacıya verilen cevapta, "zulüm göreceği konusunda makul bir ihtimal olmadığının" yazıldığı ifade edilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ekim 2021'de yayımladığı bir raporda, gönüllü olarak geri dönenlerin Suriye hükümeti ve hükümet bağlantılı milislerin işkence, yargısız infaz ve insan kaçırma gibi ağır insan hakları ihlalleri ve zulümlerine maruz kaldıkları belirtilerek, sığınmacıların Suriye'ye iade edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.