İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna için Niyet Beyanı

İngiltere ve Fransa, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında İngiliz ve Fransız ordularının bu ülkede görev yapabileceğine ilişkin imzaladıkları niyet beyanının ayrıntılarını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Paris'te düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısı sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından imzalanan niyet beyanı, ateşkes sağlanmasının ardından Ukrayna'nın egemenliği ve kalıcı barış için istikrarlı koşulların oluşturulmasını hedefliyor.

Niyet beyanında, İngiltere ve Fransa'nın, "Çok Uluslu Güç (MNF-U)" adı verilen yapı dahil gönüllü ülkelerden oluşan bir koalisyonun oluşturulmasında öncü rol üstlendiği vurgulandı.

İki ülkenin, Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yinelediği ayrıca Kiev'in Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin geri döndürülemez olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, İngiltere ve Fransa'nın, Ukrayna'nın güvenliğini ve egemenliğini garanti altına alacak bir barış anlaşmasının sağlanması için askeri, ekonomik ve diplomatik araçları kullanma kararlılığına yer verildi. Bu kapsamda, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin yeniden inşası, güvenlik ve savunma güçlerinin eğitimi ile savunma sanayi potansiyelinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ukrayna'nın NATO standartlarıyla uyumu artırılacak

Niyet beyanında, "Çok Uluslu Güç" kapsamında İngiltere, Fransa ve katkı sunan diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarında, kara, hava ve deniz alanlarında konuşlandırılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Bu birliklerin, üçüncü ülkelerin Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılarını caydırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın, "Çok Uluslu Güç" yapısına katkı sağlayan tüm ülkelere, görevlerin yerine getirilmesi ve personel ile altyapının korunması amacıyla, güç kullanımı dahil gerekli tüm araçları kullanma hakkı tanıyacağı ifade edildi. Tüm askeri faaliyetlerin "Çok Uluslu Güç" ortak harekat karargahının kontrolünde ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı ile koordinasyon içinde yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca, Ukrayna'da konuşlanacak çok uluslu gücün hukuki statüsünün, NATO'nun "Barış İçin Ortaklık Kuvvetlerinin Statüsü Anlaşması (SOFA)" başta olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar temelinde düzenleneceği belirtildi.

Niyet beyanında, "Çok Uluslu Güç" yapısına başka ülkelerin de katılımının teşvik edileceği, Ukrayna'nın NATO standartlarıyla uyumunun artırılacağı ve insan hakları ile yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlı kalınacağı kaydedildi.

İngiltere ve Fransa, niyet beyanını imzaladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Paris'te düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransız ve İngiliz ordularının, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında bu ülkede görev yapabileceğini belirtmişti.

Starmer, "Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte bir adım daha öteye gittik ve bir barış anlaşmasının imzalanması halinde askerlerimizin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanını imzaladık." ifadesini kullanmıştı.