İngiltere\'de İşçi Partisi\'nin yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham oldu

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’nde liderlik yarışı sona erdi. Partinin yeni lideri, İngiliz siyasetinde "Kuzeyin Kralı" lakabıyla tanınan Andy Burnham oldu. Burnham’ın Pazartesi günü resmen başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Görevi devralmaya hazırlanan Burnham, parti lideri olarak yaptığı ilk konuşmada birlik, beraberlik ve değişim mesajları verdi.

"İNSANLARA UMUDU GERİ VERECEĞİZ"

Konuşmasında toplumun uzun süredir siyasetten bir umut beklediğini vurgulayan yeni başbakan Burnham, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş durumdayız ve bu birlikten gelen gücü, siyasetin onlara yeniden umut vermesini çok uzun zamandır bekleyen insanların ve yerlerin hizmetine sunuyoruz. Ve bunu yapacağız; herkese umudu geri vereceğiz."

Burnham ayrıca, Pazartesi günü koltuğu devralacağı mevcut Başbakan Keir Starmer’a da partisinin ve ülkesinin adına teşekkür ederek övgü dolu sözlerle değindi.

"KABİNE TÜM KESİMLERİ TEMSİL EDECEK"

Yeni hükümetin ve kabinenin yapısına dair de ilk ipuçlarını veren Burnham, İşçi Partisi’nin tüm kanatlarını kapsayacak bir yönetim sinyali verdi. Kabine üyelerini henüz netleştirmediğini belirten Burnham, şunları kaydetti:

"Henüz yönetici ekipte kimlerin olacağına dair karar vermedim ama yakında vereceğim. Bu kararı açıkladığımda, partimizin ve bütün topluluğumuzun tüm parçalarını temsil ettiklerini göreceksiniz."

İngiliz siyasetinde büyük bir heyecan yaratan bu liderlik değişimi sonrasında, gözler Pazartesi günü gerçekleştirilecek resmi devir teslim törenine ve Burnham’ın açıklayacağı yeni kabineye çevrildi.