İnönü'de şehitler anıldı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısı ile İnönü Vehbi Koç Orta Okulunda etkinlikler düzenlendi



Okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, Okul Müdürü Yusuf Gül, öğretmeler ve velilerin izlediği etkinlikte tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Etkinlik, öğrencilerin şiirlerden oluşan oratoryosu ve kısa film gösterimi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR