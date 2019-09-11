Son Dakika Haberleri: İnönü'de şehitler anıldı
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İnönü'de şehitler anıldı

38 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısı ile İnönü Vehbi Koç Orta Okulunda etkinlikler düzenlendiOkulun konferans salonunda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İnönü'de şehitler anıldı, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısı ile İnönü Vehbi Koç Orta Okulunda etkinlikler düzenlendi


Okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, Okul Müdürü Yusuf Gül, öğretmeler ve velilerin izlediği etkinlikte tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Etkinlik, öğrencilerin şiirlerden oluşan oratoryosu ve kısa film gösterimi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Vehbi Koç, İnönü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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