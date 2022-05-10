'İnşaat Hukuku Sempozyumu'nda alanında uzman isimler Yeditepe'de buluştu - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 'İnşaat Hukuku Sempozyumu', 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde yapılan sempozyumda öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelerek inşaat hukukunun sektördeki önemini konuşma fırsatı yakaladı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikret Eren ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk'ün yanı sıra alanında uzman çok sayıda hukukçu ve öğrenciler katıldı.

"HUKUKÇULARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR"

Sempozyumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu belirterek "İnşaat sektörü, yarattığı istihdamın yanı sıra beslediği onlarca alt iş kolu nedeniyle ülkenin ekonomik refahında anahtar rol oynamaktadır. Çağdaş ve doğa ile uyumlu bir şehircilik anlayışının uygulanmasının en önemli araçlarından bir tanesi de inşaat sektörüdür. Türk inşaat şirketleri sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da önemli eserler inşa etmekte ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. İnşaat sektörünün dinamik yapısı etkilediği insan sayısı ile temsil ettiği ekonomik büyüklük dikkate alındığında hukuk sisteminin bu konuda ortaya çıkan sorunlara gecikmeksizin cevap vermesi gerekir. Bu alandaki yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından biz hukukçulara da önemli görevler düşmektedir" dedi.

DALAN: DEVLETİN TEMELİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANIR

Bedreddin Dalan ise "Yüksek hukukçuların bir arada bu üniversitede bulunması gerçekten bizim için büyük bir şeref. Çünkü biz Yeditepe Üniversitesi olarak hukuka azami derecede saygı gösteren bir üniversiteyiz. Bir kamunun, bir toplumun ayakta kalmasının mihenk taşı, orada hukukun varlığıdır. Atalarımızın dediği gibi devletin temeli hukukun üstünlüğüne dayanır" ifadelerini kullandı.

"SEMPOZYUMUN BİZİM ÇALIŞMALARIMIZA DA BÜYÜK KATKILAR SUNACAĞINA EMİNİZ"

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu da, hukuk pratikleri anlamında sektörü temsil eden bir dernek olduklarını vurgulayarak "Bu tür sempozyumların bizim çalışmalarımıza da büyük katkılar sunacağından eminiz. O yüzden çıktılarını titizlikle ele alacak ve bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda da en faydalı şekilde değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk de, inşaat hukukunda alanında yaşanan sıkıntılara değinerek şunları söyledi:

"İnşaat Hukukunun, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku bakımından karşı karşıya kaldığı önemli hak ihlallerinden biri Mülkiyet Hukukunda gerçekleşiyor. İnşaat Hukuku, sorunlarda genellikle sözleşme hukuku ve mülkiyet hakkı karşıtlığı açısından karşımıza çıkıyor. Hem Anayasada hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerde korunan hak ise mülkiyet hakkıdır. O yüzden Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanında İnşaat Hukukunda korumanın en çok sağlanacağı alan mülkiyet hakkı alanı olacaktır."

İlk gün 'İnşaat Hukukunda Güncel Gelişmeler', 'Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri', 'Yüklenicilerin Karşılaştığı Bazı Sorunlar' başlıklı konuların tartışıldığı sempozyumda, ikinci gün, 'Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri ve Yeni Model Arayışları', 'İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim', 'İnşaat Sözleşmelerinde İfaya İlişkin Sorunlar' ele alındı.